подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Украина беднее: Милованов сравнил ВВП Украины и коммунистической Кубы
02 января 2020, четверг, 12:51 52
Экономика 2020-01-02T13:00:01+02:00
Українські Новини
Украина беднее: Милованов сравнил ВВП Украины и коммунистической Кубы

Украина беднее: Милованов сравнил ВВП Украины и коммунистической Кубы

Надежда Комендантова
ВВП, Куба, Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сравнил ВВП (внутренний валовой продукт) Украины и Кубы, которая является одним из самых небогатых государств в мире и пришел к выводу, что Куба, согласно экономических показателей, живет лучше Украины.

Об этом она написал на своей странице в Facebook.

"Интересно сравнить уровень ВВП Украины с Кубой. В Украине ВВП (валовой внутренний продукт) - $ 9200 приведен на человека (PPP) и $ 3100 номинальной (2018). В Кубе ВВП - $ 12300 приведен на человека (PPP) и $ 8500 номинальной (wiki). Trading economics дает другие цифры - $ 21000 приведен и $ 6600 номинальной. То есть и приведенный и номинальный ВВП на человека в Кубе выше" - сделал вывод политик.

Скриншот: Facebook/Тимофей МиловановСкриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Куба - соцстрана, которую в свое время поддерживал СССР. Из-за этого у Кубы напряженные отношения с США. Из-за эмбарго США у Кубы нет доступа к важным рынкам и инвестициям. В стране острый дефицит валюты. В настоящее время экономика страны полностью зависит от конъюнктуры цен на сахар, никель и табак на мировом рынке. Также на Кубе плохая инфраструктура, дефицит топлива, удобрений и запчастей. Некоторые продукты до сих пор можно купить только при наличии специальных карточек. До недавнего времени был ограничен доступ в интернет.

Ранее Українські Новини писали о том, что будет с гривной после Нового года. Тем временем, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. 

Группа ICU прогнозирует замедление роста ВВП в 2020 до 3,2% при инфляции 5,3% и курсе гривны 25-25,5 UAH/USD на конец года.

Ранее на Кубе ввели ограничения на покупку еды и средств гигиены и впервые за 43 года избрали президента

Больше новостей о: ВВП Куба Тимофей Милованов

Новости
Забастовка во Франции достигла рекордной продолжительности 13:07
Украина беднее: Милованов сравнил ВВП Украины и коммунистической Кубы 12:51
Акции Ferrexpo продолжили снижаться и за последнюю неделю их стоимость снизилась на 0,2% 12:40
Акции МХП упали на 6% за 2019 12:40
Венедиктова незаконно совмещает должности главы ГБР и депутата Рады, - Кузьмин 12:29
больше новостей
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой 12:46
Тариф на транзит газа для "Газпрома" в течение 5 лет не изменится, - Коболев 18:19
больше новостей
"Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема 14:10 Документ
Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие 06:30
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok