Украина беднее: Милованов сравнил ВВП Украины и коммунистической Кубы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сравнил ВВП (внутренний валовой продукт) Украины и Кубы, которая является одним из самых небогатых государств в мире и пришел к выводу, что Куба, согласно экономических показателей, живет лучше Украины.

Об этом она написал на своей странице в Facebook.

"Интересно сравнить уровень ВВП Украины с Кубой. В Украине ВВП (валовой внутренний продукт) - $ 9200 приведен на человека (PPP) и $ 3100 номинальной (2018). В Кубе ВВП - $ 12300 приведен на человека (PPP) и $ 8500 номинальной (wiki). Trading economics дает другие цифры - $ 21000 приведен и $ 6600 номинальной. То есть и приведенный и номинальный ВВП на человека в Кубе выше" - сделал вывод политик.

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Куба - соцстрана, которую в свое время поддерживал СССР. Из-за этого у Кубы напряженные отношения с США. Из-за эмбарго США у Кубы нет доступа к важным рынкам и инвестициям. В стране острый дефицит валюты. В настоящее время экономика страны полностью зависит от конъюнктуры цен на сахар, никель и табак на мировом рынке. Также на Кубе плохая инфраструктура, дефицит топлива, удобрений и запчастей. Некоторые продукты до сих пор можно купить только при наличии специальных карточек. До недавнего времени был ограничен доступ в интернет.

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