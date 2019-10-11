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11 октября 2019, пятница, 09:39 520
Политика 2019-10-11T09:39:20+03:00
Українські Новини
Не Кастро: На Кубе впервые за 43 года избрали президента

Не Кастро: На Кубе впервые за 43 года избрали президента

Национальная ассамблея народной власти Кубы, которая собиралась отказаться от построения коммунизма, избрала президентом страны председателя Государственного совета Мигеля Диас-Канеля. Он стал первым человеком не из семьи Кастро, пришедшим к власти с момента коммунистической революции.

Об этом сообщается в твиттере парламента.

За Диас-Канеля проголосовали 579 из 605 депутатов, пишет газета Granma. Всего на пост главы республики претендовали 17 кандидатов.

Вице-президентом Кубы стал заместитель председателя Госсовета Сальвадор Вальдес. В 1976 году на Кубе упразднили пост президента, его полномочия перешли председателю Госсовета. Сначала эту должность занимал Фидель Кастро, а затем его брат Рауль Кастро. В феврале 2019 года на Кубе состоялся референдум, на котором была принята новая конституция страны. Согласно ней, на Кубе восстановился пост президента, его пребывание на этом посту ограничивается двумя пятилетними сроками. 

Также новая Конституция Кубы признала право граждан на частную собственность и свободный рынок.

Напомним, США решили выслать 15 кубинских дипломатов из-за загадочных акустических атак.

Ранее Евросоюз и Куба подписали первый в истории договор о нормализации отношений.

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