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  • Україна бідніша: Милованов порівняв ВВП України і комуністичної Куби
02 січня 2020, четвер, 12:51 13
Економіка 2020-01-02T14:00:01+02:00
Українські Новини
Україна бідніша: Милованов порівняв ВВП України і комуністичної Куби

Україна бідніша: Милованов порівняв ВВП України і комуністичної Куби

Надежда Комендантова
Куба, ВВП, ВВП України, Тимофій Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов порівняв ВВП (внутрішній валовий продукт) України та Куби, яка є одним з найбільш небагатих держав і прийшов до висновку, що Куба, згідно економічних показників, живе краще України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Цікаво порівняти рівень ВВП України з Кубою. В Україні ВВП (валовий внутрішній продукт) - $ 9200 наведено на людину (PPP) і $ 3100 номінальної (2018). У Кубі ВВП - $ 12300 наведено на людину (PPP) і $ 8500 номінальної (wiki). Trading economics дає інші цифри - $ 21000 наведено і $ 6600 номінальної. Тобто і наведений і номінальний ВВП на людину в Кубі вище" - зробив висновок політик.

Скріншот: Facebook/Тимофій МиловановСкріншот: Facebook/Тимофій Милованов

Куба - соцкраїна, яку в свій час підтримував СРСР. Внаслідок цього у Куби напружені відносини з США. Через ембарго США у Куби немає доступу до важливих ринків і інвестицій. В країні гострий дефіцит валюти. В даний час економіка країни повністю залежить від кон'юнктури цін на цукор, нікель та тютюн на світовому ринку. Також на Кубі погана інфраструктура, дефіцит палива, добрив і запчастин. Деякі продукти досі можна придбати тільки при наявності спеціальних карток. До недавнього часу був обмежений доступ в інтернет.

Раніше Українські Новини писали про те, що буде з гривнею після Нового року. Тим часом, у Міністерстві економіки, торгівлі і сільського господарства вважають можливими два сценарії курсу гривні на 2020 рік.

Група ICU прогнозує уповільнення зростання ВВП в 2020 до 3,2% при інфляції 5,3% і курсі гривні 25-25,5 UAH/USD на кінець року.

Раніше на Кубі ввели обмеження на купівлю їжі та засобів гігієни і вперше за 43 роки обрали президента.

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