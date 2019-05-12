На Кубе ввели ограничения на покупку еды и средств гигиены

Власти Кубы вводят в стране ограничения на покупку некоторых пищевых продуктов и средств гигиены в связи с финансовым кризисом. Об этом сообщает Deutsche Welle

Кубинцы смогут покупать только фиксированное количество таких продуктов, как курица, рис, яйца, фасоль, колбаса, мыло, моющие средства и зубная паста.

Правительство, обнародовав грядущие ограничения, призвало людей сохранять спокойствие.

Кубинские власти считают, что в кризисе на острове и дефиците поставок продукции виноваты США, которые усилили торговое эмбарго против страны. А экономисты видят причину проблемы в слабости собственного производства Кубы и зависимости от Венесуэлы, которая тоже находится под американскими санкциями.

Как сообщали Українські Новини, Куба собирается отказаться от построения коммунизма.

Ранее США решили выслать 15 кубинских дипломатов из-за загадочных акустических атак.