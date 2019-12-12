Обвал курса гривны и инфляция в 5,3%: группа ICU дала прогноз для Украины на следующий год

В то время, как НБУ в очередной раз укрепил курс гривны 12 декабря, группа ICU прогнозирует замедление роста ВВП в 2020 до 3,2% при инфляции 5,3% и курсе гривны 25-25,5 UAH/USD на конец года.

Об этом говорится в материалах ICU, передают Українські Новини.

"Рост реального ВВП в Украине в 2-3 кварталах 2019 превысил 4%... В то же время, охлаждения внешних рынков давит на темпы роста промышленного производства, и это негативное влияние продолжится и в 2020 году. Все еще высокие погашения внешнего долга будут препятствовать правительству существенно стимулировать потребительский и инвестиционный спрос. Снижение объемов транзита российского природного газа будет дополнительно сдерживать рост. Мы ожидаем, что рост реального ВВП замедлится до 3,2% в 2020 году с 3,7% в 2019 году", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что благоприятные мировые цены на сырьевые товары (нефть, газ, сталь, руда, зерновые), рекордный урожай зерна и рост частных денежных переводов помогают Украине сократить дефицит текущего счета до 2,7% ВВП в 2019.

Однако более сложные внешние рынки и уменьшение транзита газа увеличат дефицит текущего счета до 3% ВВП в 2020 году.

Несмотря на этот рост, гривна должна закончить 2020 на относительно сильных позициях в диапазоне 25-25,5 UAH/USD.

Более того, при поддержке дополнительных иностранных инвестиций в гривневые ОВГЗ, национальная валюта может укрепиться до 22-23 UAH/USD к концу 1 полугодия 2020.

Инфляция должна составить 5,2% к концу 2019 благодаря сильной гривне, низким ценам на нефть и газ и очередному рекордному урожаю зерна.

В 2020 году низкие цены на энергоносители вместе с жесткой фискальной политикой и все еще высокими процентными ставками продолжат тормозить инфляцию.

"Мы ожидаем инфляцию в 5,3% на конец 2020 года. Ожидаемое нами подорожание гривны в 1 полугодии 2020 году дополнительно замедлит рост потребительских цен. Однако влияние валютного курса на инфляцию может превратиться в отрицательное уже во втором полугодии, когда гривна вероятно начнет свое ослабление", - отмечают эксперты ICU.

Как сообщали Українські Новини, 11 декабря НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 декабря, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD.

Ранее в НБУ объяснили, что происходит на валютном рынке.