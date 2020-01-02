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02 января 2020, четверг, 10:08 961
Силовые структуры 2020-01-02T10:10:54+02:00
Українські Новини
Сегодня Порошенко должен явиться на допрос в ГБР

Сегодня Порошенко должен явиться на допрос в ГБР

Валерия Драгомирова
Андрей Портнов, Допрос, ГБР, Порошенко Петр
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Сегодня, 2 января, у бывшего президента Петра Порошенко должен состояться допрос в ГБР. Об этом вчера написал юрист Андрей Портнов в своем Telegram.

"Друзья, с сегодняшнего дня не действует депутатская неприкосновенность и депутатов воровской фракции Европейская Солидарность можно без лишних бюрократических ограничений брать за воровскую гриву. Ну и завтра допрос Порошенко. Паспорт с собой. С Новым годом!", - написал Портнов.




Как сообщали Українські Новини, с 1 января вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности

4 сентября Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, а 11 сентября отмену депутатской неприкосновенности одобрил Зеленский.

ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. 

Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии из бюджета. 

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