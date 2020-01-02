Сегодня Порошенко должен явиться на допрос в ГБР

Сегодня, 2 января, у бывшего президента Петра Порошенко должен состояться допрос в ГБР. Об этом вчера написал юрист Андрей Портнов в своем Telegram. "Друзья, с сегодняшнего дня не действует депутатская неприкосновенность и депутатов воровской фракции Европейская Солидарность можно без лишних бюрократических ограничений брать за воровскую гриву. Ну и завтра допрос Порошенко. Паспорт с собой. С Новым годом!", - написал Портнов. Как сообщали Українські Новини, с 1 января вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. 4 сентября Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, а 11 сентября отмену депутатской неприкосновенности одобрил Зеленский. ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии из бюджета.