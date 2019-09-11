Зеленский одобрил отмену депутатской неприкосновенности с 2020

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности", - сказано в нем.

Законом внесены изменения в ст. 80 Конституции, которая гласит, что парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность: они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В Конституции остается лишь та часть этой статьи, которая касается ответственности за высказывания и голосование, в то время как убирается упоминание о гарантии неприкосновенности и невозможности привлечения к ответственности, задержания и ареста без согласия Рады.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Также Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300.