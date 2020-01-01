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01 января 2020, среда, 06:45 766
Верховная Рада и партии 2020-01-01T09:00:02+02:00
Українські Новини
Вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности

Вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности

Ярина Вацяк
Закон, Рада, Депутаты, Неприкосновенность, отмена неприкосновенности
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Сегодня, 1 января 2020 года, вступает в силу закон №7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции, в которой говорится, что парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность: они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В частности, предлагается оставить в Конституции лишь ту часть этой статьи, которая касается ответственности за высказывания и голосование, убрав упоминание о гарантии неприкосновенности и невозможности привлечения к ответственности, задержания и ареста без согласия Рады.

В марте 2016 года КС растолковал, что парламент может голосовать в целом за проект изменений в Конституцию на любой следующей очередной сессии после той, на которой данный документ был принят в первом чтении.

Как сообщали Українські Новини, 4 сентября Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, а 11 сентября отмену депутатской неприкосновенности одобрил Зеленский.

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