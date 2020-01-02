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02 січня 2020, четвер, 10:19 33
Силові структури 2020-01-02T11:45:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні Порошенко повинен з'явитися на допит в ГБР

Сьогодні Порошенко повинен з'явитися на допит в ГБР

Валерия Драгомирова
Андрій Портнов, Допит, ДБР, Порошенко Петро
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Сьогодні, 2 січня, у колишнього президента Петра Порошенка повинен відбутися допит в ДБР. Про це вчора написав юрист Андрій Портнов у своєму Telegram.

"Друзі, із сьогоднішнього дня не діє депутатська недоторканність і депутатів злодійської фракції Європейська Солідарність можна без зайвих бюрократичних обмежень брати за злодійську гриву. Ну і завтра допит Порошенко. Паспорт із собою. З Новим роком!", - написав Портнов.


Як повідомляли Українські Новини, з 1 січня набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності. 4 вересня Разумков підписав закон про скасування депутатської недоторканності, а 11 вересня скасування депутатської недоторканності схвалив Зеленський.

ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній президент Петро Порошенко.

Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії з бюджету.

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