Звільнені полонені прибудуть в "Бориспіль" близько 20:00

Прибуття звільнених українських полонених в аеропорт "Бориспіль" відбудеться о 20:00. Про це повідомляють Українські Новини. Прибуття очікується в Зал офіційних делегацій в аеропорту. Допуск представників ЗМІ розпочнеться о 18:30. Вхід за паспортами і редакційними посвідченнями. Роздача сигналу через ДКУ і супутник. Як повідомляли Українські Новини, директор з комунікацій Ради Європи Даніель Гольтген вважає обмін полоненими з Росією кроком до мирної угоди. Посольство США в Україні також вітає обмін полоненими,, який відбувся сьогодні. Тим часом Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International, коментуючи звільнення екс-беркутівців для обміну полоненими, заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора. У свою чергу директор з комунікацій Ради Європи Даніель Гольтген вважає обмін полоненими з Росією кроком до мирної угоди. 29 грудня внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.