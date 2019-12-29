Звільнені полонені прибудуть в "Бориспіль" близько 20:00

Прибуття звільнених українських полонених в аеропорт "Бориспіль" відбудеться о 20:00.

Про це повідомляють Українські Новини.

Прибуття очікується в Зал офіційних делегацій в аеропорту.

Допуск представників ЗМІ розпочнеться о 18:30. Вхід за паспортами і редакційними посвідченнями.

Роздача сигналу через ДКУ і супутник.

Як повідомляли Українські Новини, директор з комунікацій Ради Європи Даніель Гольтген вважає обмін полоненими з Росією кроком до мирної угоди.

Посольство США в Україні також вітає обмін полоненими,, який відбувся сьогодні.

Тим часом Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International, коментуючи звільнення екс-беркутівців для обміну полоненими, заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.

У свою чергу директор з комунікацій Ради Європи Даніель Гольтген вважає обмін полоненими з Росією кроком до мирної угоди.

29 грудня внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.