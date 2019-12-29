Посольство США приветствует обмен пленными

Посольство США в Украине приветствует обмен пленными, который состоялся сегодня, 29 декабря.

Об этом на странице посольства в социальной сети Facebook.

"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение пленных с подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в Нормандском формате 9 декабря. Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Гольтген считает обмен пленными с Россией шагом к мирному соглашению.

Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International, комментируя освобождение экс-беркутовцев для обмена пленными, заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.

29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.