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29 декабря 2019, воскресенье, 16:54 275
Внешняя политика 2019-12-29T17:00:34+02:00
Українські Новини
Обмен пленными знаменует шаг к мирному соглашению, - директор по коммуникациям Совета Европы

Обмен пленными знаменует шаг к мирному соглашению, - директор по коммуникациям Совета Европы

Ярина Вацяк
Украино-российские отношения, Совет Европы, обмен пленными

Директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Гольтген считает обмен пленными с Россией шагом к мирному соглашению.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Украино-российский обмен пленными знаменует шаг к мирному соглашению", - написал Гольтген.

Также он добавил, что сегодня обмен в формате "всех-на-всех" между Украиной и сепаратистами является хорошим развитием событий.

Как сообщали Українськi Новини, 29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

Пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, были переданы сепаратистам в ходе обмена пленными с Россией в Донецкой области.

Противники включения бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в список на обмен пленными с Россией блокировали Лукьяновское СИЗО в Киеве 28-29 декабря.

В рамках обмена пленными домой вернулся украинский журналист и блогер Станислав Асеев.

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