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  • Представители "ЛНР" выехали на КПВВ "Майорское" для обмена, – росСМИ
29 декабря 2019, воскресенье, 09:47 201
Политика 2019-12-29T11:30:02+02:00
Українські Новини
Представители "ЛНР" выехали на КПВВ "Майорское" для обмена, – росСМИ

Представители "ЛНР" выехали на КПВВ "Майорское" для обмена, – росСМИ

Надежда Комендантова
ЛНР, обмен пленными
Обмен пленными. Фото: nv.ua
Обмен пленными. Фото: nv.ua

Представители так называемой "ЛНР" начали движение к пункту пропуска "Майорское", где на сегодня запланирован обмен удерживаемыми особами в формате "всех установленных на всех установленных"

Как ссобщает российский "Интерфакс", представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева заявила: "Сегодня, 29 декабря, мы отправляемся на пропускной пункт "Майорск" ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик".

Кобцева отметила, что накануне стороны составили окончательные списки лиц, которые будут обменяны.

При этом, по ее словам, окончательный формат обмена пленными с украинской стороной станет известен непосредственно в момент обмена.

Как сообщали Українськi Новини, Приморский районный суд Одессы в пятницу, 27 декабря, освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.

Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

Ранее также ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи.

Тем временем, в день обмена пленными активисты заблокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы не выпустить экс-беркутовцев, которые внесены в списки на обмен.

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