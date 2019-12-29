Представители "ЛНР" выехали на КПВВ "Майорское" для обмена, – росСМИ

Представители так называемой "ЛНР" начали движение к пункту пропуска "Майорское", где на сегодня запланирован обмен удерживаемыми особами в формате "всех установленных на всех установленных". Как ссобщает российский "Интерфакс", представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева заявила: "Сегодня, 29 декабря, мы отправляемся на пропускной пункт "Майорск" ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик". Кобцева отметила, что накануне стороны составили окончательные списки лиц, которые будут обменяны. При этом, по ее словам, окончательный формат обмена пленными с украинской стороной станет известен непосредственно в момент обмена. Как сообщали Українськi Новини, Приморский районный суд Одессы в пятницу, 27 декабря, освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов. Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года. Ранее также ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи. Тем временем, в день обмена пленными активисты заблокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы не выпустить экс-беркутовцев, которые внесены в списки на обмен.