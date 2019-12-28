Ураганный ветер и метель: в ГосЧС предупредили об ухудшении погоды на выходных

Противостояние циклона с антициклонами над Европой приведет к резкому ухудшению погоды в Украине на выходных, и согласно прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине. Ожидаются сильные порывы ветра, снег и метели. В ГосЧс призвали быть внимательными на дорогах из-за заморозков и образования льда на дорогах. "В Западных, Житомирской и Винницкой областях умеренный, на Прикарпатье значительный снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); порывы ветра 15-20 м \/ с, метели, на дорогах гололедица", - предупреждает служба. Напоминаем, ранее синоптики сообщили, что январь будет не в пример декабрю холодным. Также лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. Тем временем украинские спасатели перешли на "новогодний" усиленный режим работы. Напомним, украинцы будут отдыхать треть месяца.