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27 декабря 2019, пятница, 16:08 130
Силовые структуры 2019-12-27T17:45:02+02:00
Українські Новини
Украинские спасатели перешли на "новогодний" усиленный режим работы

Украинские спасатели перешли на "новогодний" усиленный режим работы

Ольга Фандорина
ГосЧС, Спасатели, Новогодние праздники

Органы управления и формирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.

"В период празднования новогодних и рождественских праздников спасатели в усиленном режиме будут обеспечивать защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций и пожаров. В частности, в период с 28 декабря по 2 января и с 4 по 8 января 2020 года органы управления и формирования Службы переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в период празднования новогодних праздников для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГосЧС на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Отмечается, что в случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГосЧС до более 13 тыс. людей и 3 тыс. 700 единиц техники.

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