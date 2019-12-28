Ураганний вітер і заметіль: в ДСНС попередили про погіршення погоди на вихідних

Протистояння циклону з антициклонами над Європою призведе до різкого погіршення погоди в Україні на вихідних, і згідно з прогнозами Укргідрометцентру, протягом доби 28 грудня і вночі 29 грудня очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні. Очікуються сильні пориви вітру, сніг та хуртовини. У ДСНС закликали бути уважними на дорогах через заморозки та ожеледицю на дорогах та тротуарах. "У Західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний, на Прикарпатті значний сніг (утворення снігового покриву висотою 10-15 см, у Карпатах 20-30 см); пориви вітру 15-20 м \/ с, хуртовини, на дорогах ожеледиця", - попереджає служба. Нагадуємо, раніше синоптики повідомили, що січень буде набагато холоднішим за грудень. Також люті морози до -23 з рекордними снігопадами йдуть в Україну: синоптики дали прогноз погоди на всю зиму. Тим часом українські рятувальники перейшли на "новорічний" посилений режим роботи. Нагадаємо, українці будуть відпочивати третину місяця.