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28 грудня 2019, субота, 10:26 12
Суспільство 2019-12-28T13:30:03+02:00
Українські Новини
Ураганний вітер і заметіль: в ДСНС попередили про погіршення погоди на вихідних

Ураганний вітер і заметіль: в ДСНС попередили про погіршення погоди на вихідних

Таня Войтюк
дснс, Погода, Прогноз погоди, ожеледиця, хуртовина, Непогода
Негода в Україні. Фото: pixabay
Негода в Україні. Фото: pixabay

Протистояння циклону з антициклонами над Європою призведе до різкого погіршення погоди в Україні на вихідних, і згідно з прогнозами Укргідрометцентру, протягом доби 28 грудня і вночі 29 грудня очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні.

Очікуються сильні пориви вітру, сніг та хуртовини. У ДСНС закликали бути уважними на дорогах через заморозки та ожеледицю на дорогах та тротуарах.

"У Західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний, на Прикарпатті значний сніг (утворення снігового покриву висотою 10-15 см, у Карпатах 20-30 см); пориви вітру 15-20 м / с, хуртовини, на дорогах ожеледиця", - попереджає служба.

Нагадуємо, раніше синоптики повідомили, що січень буде набагато холоднішим за грудень.

Також люті морози до -23 з рекордними снігопадами йдуть в Україну: синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом українські рятувальники перейшли на "новорічний" посилений режим роботи.

Нагадаємо, українці будуть відпочивати третину місяця.

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