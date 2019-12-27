"Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" получила от российского газового монополиста компании "Газпром" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Об этом в соцсети Facebook сообщил исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко.

"Так, Украина получила 2,918 млрд долларов США от "Газпрома" во исполнение решение Стокгольмского арбитража", - написал Витренко.

"Нефтегаз" несколькими минутами позже в официальном сообщении подтвердил эту информацию.

Платеж включает, как невыплаченную часть компенсации по решению арбитража (2,56 млрд долларов) так и процентов, накопленных с дня оглашения арбитражного решения 28 февраля 2018 года.

"Нефтегаз" отмечает, что продолжает переговоры с "Газпромом" относительно сотрудничества после завершения контракта 2020 года.

"Нефтегаз" приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 г.г. и ее намерение продолжать транспортировки газа в ЕС через территорию Украины. Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020", - говорится в сообщении НАКа.

Как сообщали Українські Новини, по результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Также стороны договорились, что компания "Газпром" (Россия) заплатит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца 2019 года.

После этой выплаты Украина откажется от остальных претензий к "Газпрому" по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту.