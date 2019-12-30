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  • Новогоднему настроению быть: афиша лучших праздничных мероприятий в Киеве
30 декабря 2019, понедельник, 11:54 680
Афиша 2019-12-30T12:00:01+02:00
Українські Новини
Новогоднему настроению быть: афиша лучших праздничных мероприятий в Киеве

Новогоднему настроению быть: афиша лучших праздничных мероприятий в Киеве

Олена Проценко
Контрактовая площадь, Софийская площадь, новогодние выходные, Новый год, Новый год-2020, Новогодние мероприятия, Новорічні заходи
Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Хоть погода и не способствует новогоднему настроению, киевлянам и гостям столицы не стоит унывать, ведь для них подготовили ряд праздничных мероприятий, которые помогут не заскучать на новогодние выходные и окунуться в праздничную атмосферу.

Кроме официальных мероприятий от КГГА, киевляне смогут посетить различные концерты и театральные представления:

30 декабря

  • театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 14:00 и 17:00;
  • DJ-сет на Софийской площади в 17:00;
  • концерт на Контрактовой площади.

31 декабря

  • новогодний концерт Русланы, танц-театра "Життя", Назара Сивко, Государственного симфонического оркестра "KyivFantasticOrchestra" и группы "Мандри" на Софийской площади. Начало в 21:00;
  • новогодний концерт на ВДНХ с DJ Саней Димовым, аниматорами, конкурсами, подарками и аттракционами в 22:00;
  • концерт "За пять часов до Нового Года"в Международном центре культуры и искусств в 19:00;
  • концерт "Главная Новогодняя ночь страны 2020" в КВЦ "Парковый" в 21:00.

1 января

  • театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ в 14:00 и 17:00;
  • праздничный концерт на Софийской площади;
  • праздничный концерт на Контрактовой площади.

"Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ. Фото: zуma.vdng.uа

Новый год 2020 на Софии. Фото: kyivmaps.comНовый год 2020 на Софии. Фото: kyivmaps.com

Также в парке им. Тараса Шевченко каждый день и до 13 января 2020 года будет открыт каток от "Raffaelo", а также до 20 января будет открыта новогодняя ярмарка "Йоль. Країна магії", до 2-го февраля на "Спивочем поле" "Фестиваль гигантских китайских фонарей" и другие новогодне-рождественские развлечения.

Ранее Українські Новини писали о том, как создать праздничную атмосферу с помощью лучших новогодних песен, и представляли топ-10 самых трогательных рождественских рекламных роликов.

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