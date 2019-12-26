Антикоррупционный суд хочет купить искусственную елку с игрушками за 7,7 тыс. гривен

Высший Антикоррупционный суд планирует купить искусственную елку с игрушками за 7,7 тыс. гривен. Об этом говорится в тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини. В объявлении указано, что речь идет о елке для Апелляционной палаты Высшего антикорсуда. Также указано, что закупка планируется в рамках программы по осуществлению правосудия. Кроме елки с игрушками, Антикоррупционный суд хочет купить разную фурнитуру. Ожидаемая стоимость закупки товаров составляет 7 755 гривен. Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд хочет купить колючую проволоку за 60 тыс. гривен.Также в оккупированном Крыму продают елки из Ивано-Франковской области. Кроме того, в Припяти впервые с 1986 года появилась новогодняя елка, которую украсили 25 декабря на Рождество. Украшать елку приехали бывшие жители города. А под Днипром елку с игрушками и гирляндой закрепили на глубине 40 метров. Тем временем в США семья нашла в своей рождественской елке живую сову, которая прожила там неделю.