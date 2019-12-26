подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 декабря 2019, четверг, 18:08 548
Судебная власть 2019-12-26T19:15:02+02:00
Українські Новини
Антикоррупционный суд хочет купить искусственную елку с игрушками за 7,7 тыс. гривен

Антикоррупционный суд хочет купить искусственную елку с игрушками за 7,7 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Высший антикоррупционный суд, Елка, Искусственная елка, Prozorro
Елка. Фото: pixabay
Елка. Фото: pixabay

Высший Антикоррупционный суд планирует купить искусственную елку с игрушками за 7,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

В объявлении указано, что речь идет о елке для Апелляционной палаты Высшего антикорсуда.

Также указано, что закупка планируется в рамках программы по осуществлению правосудия.

Кроме елки с игрушками, Антикоррупционный суд хочет купить разную фурнитуру.

Ожидаемая стоимость закупки товаров составляет 7 755 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд хочет купить колючую проволоку за 60 тыс. гривен.


Также в оккупированном Крыму продают елки из Ивано-Франковской области. 

Кроме того, в Припяти впервые с 1986 года появилась новогодняя елка, которую украсили 25 декабря на Рождество. Украшать елку приехали бывшие жители города. А под Днипром елку с игрушками и гирляндой закрепили на глубине 40 метров. 

Тем временем в США семья нашла в своей рождественской елке живую сову, которая прожила там неделю. 

Больше новостей о: Высший антикоррупционный суд Елка Искусственная елка Prozorro

Судья собирал пожертвы - ГБР займется расследовани...
В Припяти впервые за 34 года появилась необычная н...
Искусственная елка обойдется дороже: цены на главн...
Минобороны на 145 тыс. гривен оштрафовало предприн...
Архив
Новости
Скриншот: youtube/Australia
Кайли Миноуг снялась в рекламе, где предложила "уставшим от Brexit" британцам отдохнуть в Австралии 19:21
ГБР хочет обучить своих водителей экстремальному вождению за 130 тыс. гривен 19:15
Обнародован рейтинг авиакомпаний, которые чаще всего не компенсируют задержку и отмену рейсов 19:11
Фото:twitter.com/reddit
В США тайным Сантой жительницы Мичигана оказался Билл Гейтс 18:50
"Укртелеком" повысит тарифы на 20% с Нового года 18:50
больше новостей
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре 05:55 Инфографика
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд грн, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok