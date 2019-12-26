подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • В Припяти впервые за 34 года появилась необычная новогодняя елка
26 декабря 2019, четверг, 16:26 515
Жизнь 2019-12-26T16:27:34+02:00
Українські Новини
В Припяти впервые за 34 года появилась необычная новогодняя елка

В Припяти впервые за 34 года появилась необычная новогодняя елка

Валерия Драгомирова
Новый год, Рождество, Елка, Чернобыль
Елка. Фото: Facebook/Ярослав Емельяненко ·
Елка. Фото: Facebook/Ярослав Емельяненко ·

В Припяти впервые с 1986 года появилась новогодняя елка, которую украсили 25 декабря на Рождество. Об этом рассказал основатель объединения Chernobyl HUB и член общественного совета Агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook.

По его словам, украшать елку приехали бывшие жители города. Для этого они использовали не привычные игрушки и украшения, а фотографии со своих семейных альбомов.

"Но жизнь в Припять возвращается. Она необычная, нестандартная, туристическая", - отмечает Ярослав Емельяненко.

"Каждый когда-то заброшенный город переполняется туристами со всех уголков мира, которые приезжают узнать нашу историю, которая перевернула ход событий во всем мире", - отмечает он.

По его словам, для сохранения этого уникального места ему надо предоставить статус памятника национального значения и статус наследия ЮНЕСКО. Как говорят организаторы акции, главной целью акции как раз и было привлечь внимание к процессу музеефикации и сохранения объектов Чернобыльской зоны отчуждения.




Как сообщали Українські Новини, сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения. 

В сентябре Чернобыльская зона побила очередной рекорд посещаемости.

Больше новостей о: Новый год Рождество Елка Чернобыль

Город вальсов и музыкальное сердце Европы: как вст...
Шампанское и фейерверки: как встречают Новый год п...
В США семья нашла в своей рождественской елке живу...
Людмила Игнатенко заявила о том, что не разрешала ...
Архив
Новости
В Японии казнили иностранца через 16 лет после совершения преступления 18:19
Синегубов стремится вывести Полтавщину в лидеры по рейтингу KPI 18:19
Чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн 18:13
Антикоррупционный суд хочет купить искусственную елку с игрушками за 7,7 тыс. гривен 18:08
Украинским военным закупят новую партию Javelin из США, 100 украинских бронемашин и другую технику 18:07
больше новостей
Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева 18:29
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд грн, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok