В Припяти впервые за 34 года появилась необычная новогодняя елка

В Припяти впервые с 1986 года появилась новогодняя елка, которую украсили 25 декабря на Рождество. Об этом рассказал основатель объединения Chernobyl HUB и член общественного совета Агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook.

По его словам, украшать елку приехали бывшие жители города. Для этого они использовали не привычные игрушки и украшения, а фотографии со своих семейных альбомов.

"Но жизнь в Припять возвращается. Она необычная, нестандартная, туристическая", - отмечает Ярослав Емельяненко.

"Каждый когда-то заброшенный город переполняется туристами со всех уголков мира, которые приезжают узнать нашу историю, которая перевернула ход событий во всем мире", - отмечает он.

По его словам, для сохранения этого уникального места ему надо предоставить статус памятника национального значения и статус наследия ЮНЕСКО. Как говорят организаторы акции, главной целью акции как раз и было привлечь внимание к процессу музеефикации и сохранения объектов Чернобыльской зоны отчуждения.







Как сообщали Українські Новини, сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.



В сентябре Чернобыльская зона побила очередной рекорд посещаемости.