В США семья нашла в своей рождественской елке живую сову, которая прожила там неделю

В США в штате Джорджия семья услышала звуки, которые издавало рождественское дерево. В дальнейшем оказалось, что в дереве уже неделю жила настоящая сова. Об этом передает The Guardian.

Отмечается, что семья Ньюманов изначально не заметила сову, поскольку ель была украшена фигурками сов, а ветки дерева были очень пушистые. Когда Ньюманы поняли, что на их елке поселилась сова, они открыли настежь окна и двери, но птица не захотела улетать.

"Выглядело, что сова чувствовала себя комфортно, и я подумал: "Эй, приятель, это будет не хорошо, если ты останешься здесь. Извини, еды у нас нет", — рассказал Билли Ньюман.

После чего семья обратилась в некоммерческую организацию "Центр природы Чаттахучи", и орнитологи помогли поймать птицу и выпустить ее.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США во Флориде полиция обнаружила дом, где члены семьи проживали вместе с 245 животными, а в Австралии семья обнаружила у себя в доме крокодила.

Также в США на большой скорости олень "заглянул в гости" в парикмахерскую.