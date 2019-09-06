Высший антикоррупционный суд хочет купить колючую проволоку за 60 тыс. гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные электронной системы закупок Prozzorro, передают Українські Новини.\r\nОбъявление о закупке колючей проволоки размещено 23 августа.\r\nЗакупка планируется в рамках осуществления правосудия Антикоррупционным судом.\r\nДля чего покупается колючая проволока не уточняется.\r\nОжидаемая сумма закупки составляет 60 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 5 сентября Антикоррупционный суд начал работу.\r\n21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд. За принятие в целом законопроекта №8497 проголосовали 265 депутатов при минимально необходимых 226.