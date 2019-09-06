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06 сентября 2019, пятница, 10:58 129
Судебная власть 2019-09-06T14:00:03+03:00
Українські Новини
Высший антикоррупционный суд хочет купить колючую проволоку за 60 тыс. гривен

Высший антикоррупционный суд хочет купить колючую проволоку за 60 тыс. гривен

Проволока. Фото: Госпогранслужба
Проволока. Фото: Госпогранслужба

Высший антикоррупционный суд хочет купить колючую проволоку за 60 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные электронной системы закупок Prozzorro, передают Українські Новини.

Объявление о закупке колючей проволоки размещено 23 августа.

Закупка планируется в рамках осуществления правосудия Антикоррупционным судом.

Для чего покупается колючая проволока не уточняется.

Ожидаемая сумма закупки составляет 60 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября Антикоррупционный суд начал работу.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.  За принятие в целом законопроекта №8497 проголосовали 265 депутатов при минимально необходимых 226.

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