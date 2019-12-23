Под Днипром елку с игрушками и гирляндой закрепили на глубине 40 метров

В Днипре дайверы погрузились под воду в Новониколаевском карьере, чтобы установить на дне новогоднюю елку. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Елку установили на дне с помощью специального крепления, украсив ее перед этим новогодними игрушками и гирляндой, которая, кстати, будет светиться под водой благодаря аккумуляторам. Через месяц мы ее оттуда заберем", - сказал дайвер.

Отмечается, что традиция погружать елку под воду в Днепропетровской области существует уже 15 лет. В этом году она была закреплена на рекордной глубине в 40 метров.

Перед этим днепровские дайверы также опустили под воду кабину КамАЗа, автоцистерну и мотоцикл, чтобы создать искусственный риф.







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