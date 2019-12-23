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23 декабря 2019, понедельник, 12:17 10
Жизнь 2019-12-23T12:18:08+02:00
Українські Новини
Под Днипром елку с игрушками и гирляндой закрепили на глубине 40 метров

Под Днипром елку с игрушками и гирляндой закрепили на глубине 40 метров

Валерия Драгомирова
Днипро, Дайверы, Елка, Погружение

В Днипре дайверы погрузились под воду в Новониколаевском карьере, чтобы установить на дне новогоднюю елку. Об этом говорится в сюжете "5 канала". 

"Елку установили на дне с помощью специального крепления, украсив ее перед этим новогодними игрушками и гирляндой, которая, кстати, будет светиться под водой благодаря аккумуляторам. Через месяц мы ее оттуда заберем", - сказал дайвер.

Отмечается, что традиция погружать елку под воду в Днепропетровской области существует уже 15 лет. В этом году она была закреплена на рекордной глубине в 40 метров.

Перед этим днепровские дайверы также опустили под воду кабину КамАЗа, автоцистерну и мотоцикл, чтобы создать искусственный риф.




Как сообщали Українські Новини, в Тернопольской области создали самую вкусную елку страны, которая установила рекорд Украины. 

Ранее накануне Дня святого Николая главная елка Львова засияла яркими огнями.

Тем временем почти половина украинцев поставят дома живую новогоднюю елку. Кроме того, цены на главный символ Нового года с прошлого года почти не изменились. 

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