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26 грудня 2019, четвер, 18:10 7
Судова влада 2019-12-26T18:11:56+02:00
Українські Новини
Антикорупційний суд хоче купити штучну ялинку з іграшками за 7,7 тис. гривень

Антикорупційний суд хоче купити штучну ялинку з іграшками за 7,7 тис. гривень

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, ялинка, Штучна ялинка, Prozorro
Ялинка. Фото: pixabay
Ялинка. Фото: pixabay

Вищий Антикорупційний суд планує придбати штучну ялинку з іграшками за 7,7 тис. гривень.

Про це йдеться у тендерній документації, оприлюдненій в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

В оголошенні зазначено, що мова йде про ялинку для Апеляційної палати Вищого антикорсуда.

Також вказано, що планується закупівля в рамках програми зі здійснення правосуддя.

Крім ялинки з іграшками, Антикорупційний суд хоче купити різну фурнітуру.

Очікувана вартість закупівлі товарів становить 7 755 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд хоче купити колючий дріт за 60 тис. гривень.


Також в окупованому Криму продають ялинки з Івано-Франківської області.

Крім того, в Прип'яті вперше з 1986 року з'явилася новорічна ялинка, яку прикрасили 25 грудня на Різдво. Прикрашати ялинку приїхали колишні жителі міста.

А під Дніпром ялинку з іграшками і гірляндою закріпили на глибині 40 метрів.

Тим часом у США сім'я знайшла у своїй різдвяній ялинці живу сову, яка прожила там тиждень.

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