Антикорупційний суд хоче купити штучну ялинку з іграшками за 7,7 тис. гривень

Вищий Антикорупційний суд планує придбати штучну ялинку з іграшками за 7,7 тис. гривень.

Про це йдеться у тендерній документації, оприлюдненій в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

В оголошенні зазначено, що мова йде про ялинку для Апеляційної палати Вищого антикорсуда.

Також вказано, що планується закупівля в рамках програми зі здійснення правосуддя.

Крім ялинки з іграшками, Антикорупційний суд хоче купити різну фурнітуру.

Очікувана вартість закупівлі товарів становить 7 755 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд хоче купити колючий дріт за 60 тис. гривень.



Також в окупованому Криму продають ялинки з Івано-Франківської області.



Крім того, в Прип'яті вперше з 1986 року з'явилася новорічна ялинка, яку прикрасили 25 грудня на Різдво. Прикрашати ялинку приїхали колишні жителі міста.



А під Дніпром ялинку з іграшками і гірляндою закріпили на глибині 40 метрів.

Тим часом у США сім'я знайшла у своїй різдвяній ялинці живу сову, яка прожила там тиждень.