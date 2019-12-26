Антикорупційний суд хоче купити штучну ялинку з іграшками за 7,7 тис. гривень

Вищий Антикорупційний суд планує придбати штучну ялинку з іграшками за 7,7 тис. гривень. Про це йдеться у тендерній документації, оприлюдненій в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. В оголошенні зазначено, що мова йде про ялинку для Апеляційної палати Вищого антикорсуда. Також вказано, що планується закупівля в рамках програми зі здійснення правосуддя. Крім ялинки з іграшками, Антикорупційний суд хоче купити різну фурнітуру. Очікувана вартість закупівлі товарів становить 7 755 гривень. Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд хоче купити колючий дріт за 60 тис. гривень.Також в окупованому Криму продають ялинки з Івано-Франківської області.Крім того, в Прип'яті вперше з 1986 року з'явилася новорічна ялинка, яку прикрасили 25 грудня на Різдво. Прикрашати ялинку приїхали колишні жителі міста. А під Дніпром ялинку з іграшками і гірляндою закріпили на глибині 40 метрів. Тим часом у США сім'я знайшла у своїй різдвяній ялинці живу сову, яка прожила там тиждень.