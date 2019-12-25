В оккупированном Крыму продают елки из Ивано-Франковской области

В Симферополе (территория оккупированного Россией Крыма) на ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продают искусственные елки из Ивано-Франковской области. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Так, сообщается, что елки производятся на частном предприятии Ивано-Франковской области.

"Украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области. Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", - рассказал продавец.

Елки из Ивано-Франковской области в Крыму. Фото: ru.krymr.com

Также он уверяет, что товар сертифицирован и у него есть соответствующие документы. Как сообщил предприниматель, его торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя, в частности, на Центральном рынке и Москольце.

Как сообщали Українські Новини, появился хит-парад самых высоких новогодних елей за Новый год-2018.

Также стало известно, во сколько обойдется елка на Новый год-2020: продавцы назвали расценки.

А главная елка Украины уже загорелась цветами северного сияния.