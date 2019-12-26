Зеленский уволил закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов

Президент Владимир Зеленский уволил председателей Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко и Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского. Об этом говорится в указах №956 и 957 от 26 декабря, передают Українськi Новини. Они уволены согласно поданным ими заявлениям. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский решил уволить председателей Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко и Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского из-за отсутствия результатов. Также в июле Кабмин одобрил увольнение 13 губернаторов. Ранее Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора. Кроме того, Зеленский уволил харьковского губернатора Светличную и намерен назначить вместо нее Кучера. А Кабмин назначил луганского, кировоградского и черниговского губернатора