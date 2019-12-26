подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 декабря 2019, четверг, 17:51 26
Президент 2019-12-26T18:15:01+02:00
Українські Новини
Зеленский уволил закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов

Зеленский уволил закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Губернаторы, увольнение губернаторов
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский уволил председателей Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко и Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского.

Об этом говорится в указах №956 и 957 от 26 декабря, передают Українськi Новини.

Они уволены согласно поданным ими заявлениям.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский решил уволить председателей Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко и Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского из-за отсутствия результатов.

Также в июле Кабмин одобрил увольнение 13 губернаторов

Ранее Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора.

Кроме того, Зеленский уволил харьковского губернатора Светличную и намерен назначить вместо нее Кучера. А  Кабмин назначил луганского, кировоградского и черниговского губернатора

Больше новостей о: Владимир Зеленский Губернаторы увольнение губернаторов

Архив
Новости
В Японии казнили иностранца через 16 лет после совершения преступления 18:19
Синегубов стремится вывести Полтавщину в лидеры по рейтингу KPI 18:19
Чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн 18:13
Антикоррупционный суд хочет купить искусственную елку с игрушками за 7,7 тыс. гривен 18:08
Украинским военным закупят новую партию Javelin из США, 100 украинских бронемашин и другую технику 18:07
больше новостей
Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева 18:29
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд грн, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok