Зеленский уволил закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов

Президент Владимир Зеленский уволил председателей Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко и Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского.

Об этом говорится в указах №956 и 957 от 26 декабря, передают Українськi Новини.

Они уволены согласно поданным ими заявлениям.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский решил уволить председателей Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко и Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского из-за отсутствия результатов.

Также в июле Кабмин одобрил увольнение 13 губернаторов.

Ранее Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора.

Кроме того, Зеленский уволил харьковского губернатора Светличную и намерен назначить вместо нее Кучера. А Кабмин назначил луганского, кировоградского и черниговского губернатора