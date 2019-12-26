Курс покупки рубля взлетел в обменниках после выходного

В то время, как курс доллара и евро к гривне падает, в четверг, 25 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 24 января, вырос на 6 копеек до 3,34 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Также курс продажи рубля к гривне упал на 1 копейку до 3,81 гривен за 10 рублей. Курс рубля на 26 декабря в обменниках Киева: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,34 3,81 Максимальный 3,63 5,00 Минимальный 2,30 3,60 Как сообщали Українські Новини, после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Так, по мнению правительства и экспертов, с января 2020 года доллар подскочит в Украине примерно до 27 гривен. Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 декабря на 3,94 коп. до 23,2274 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 5,48 коп. до 22,8803 UAH\/USD. А Национальный банк снова повышает официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH\/USD.