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26 декабря 2019, четверг, 10:48 32
Финансы 2019-12-26T11:00:01+02:00
Українські Новини
Курс покупки рубля взлетел в обменниках после выходного

Курс покупки рубля взлетел в обменниках после выходного

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В то время, как курс доллара и евро к гривне падает, в четверг, 25 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 24 января, вырос на 6 копеек до 3,34 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне упал на 1 копейку до 3,81 гривен за 10 рублей.

Курс рубля на 26 декабря в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,34 3,81
Максимальный 3,63 5,00
Минимальный 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Так, по мнению правительства и экспертов, с января 2020 года доллар подскочит в Украине примерно до 27 гривен.

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 декабря на 3,94 коп. до 23,2274 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,48 коп. до 22,8803 UAH/USD. А Национальный банк снова повышает официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD. 

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