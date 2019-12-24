В обменниках Киева курс покупки рубля обвалился

В то время, как курс доллара и евро к гривне падает, во вторник, 24 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 20 января, понизился на 7 копеек до 3,28 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне повысился на 4 копейки до 3,82 гривен за 10 рублей.

Курс рубля на 24 декабря в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,28 3,82 Максимальный 3,63 5,00 Минимальный 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, после значительного укрепления гривны, которая побила мировой рекорд по темпах роста, достигнув уровня 2016 года. Финансисты прогнозируют, что курс гривны к доллару может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Так, по мнению правительства и экономистов, в январе следующего года доллар подскочит в Украине примерно до 27 гривен. В то же время банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года и в 1-м квартале 2020 года.

Кроме того, Кабмин, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд по внешним долгам в 2020.