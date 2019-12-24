подписаться на рассылку
23 23.35
25.3 25.9
˟
24 декабря 2019, вторник, 11:51 33
Финансы 2019-12-24T12:04:21+02:00
Українські Новини
В обменниках Киева курс покупки рубля обвалился

В обменниках Киева курс покупки рубля обвалился

Ярина Вацяк
Курс валют, Обмен валют, руб грн, Рубль, Российский рубль, курс рубля

В то время, как курс доллара и евро к гривне падает, во вторник, 24 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 20 января, понизился на 7 копеек до 3,28 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне повысился на 4 копейки до 3,82 гривен за 10 рублей.

Курс рубля на 24 декабря в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,28 3,82
Максимальный 3,63 5,00
Минимальный 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, после значительного укрепления гривны, которая побила мировой рекорд по темпах роста, достигнув уровня 2016 года. Финансисты прогнозируют, что курс гривны к доллару может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Так, по мнению правительства и экономистов, в январе следующего года доллар подскочит в Украине примерно до 27 гривен. В то же время банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года и в 1-м квартале 2020 года.

Кроме того, Кабмин, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд по внешним долгам в 2020.

Больше новостей о: Курс валют Обмен валют руб грн Рубль Российский рубль курс рубля

Архив
Новости
В обменниках Киева курс покупки рубля обвалился 11:51
Герус признал, что Украина покупает российский газ 11:40
Заправки снизили цены на топливо после обращения Зеленского 11:24
Дмитрий Раимов: Украинские депутаты на пьянках в Минске выступают 11:11 Мнение
Ватикан хочет участвовать в Олимпийских играх 11:09
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
больше новостей
Диспетчеры "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию АЭС на 400 МВт в воскресенье из-за низкого потребления электроэнергии, - Герус 15:14
Промпроизводство продолжает падать 20:30
На спортклуб Порошенко собираются подать в суд за съемку голых женщин, детей и Зеленского 15:48
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok