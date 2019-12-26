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26 грудня 2019, четвер, 10:48 8
Фінанси 2019-12-26T10:57:08+02:00
Українські Новини
Курс покупки рубля злетів в обмінниках після вихідного

Курс покупки рубля злетів в обмінниках після вихідного

Надежда Комендантова
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В той час, як курс долара і євро до гривні падає, в четвер, 25 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 24 січня, виріс на 6 копійок до 3,34 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні впав на 1 копійку до 3,81 грн за 10 рублів.

Курс рубля на 26 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,34 3,81
Максимальний 3,63 5,00
Мінімальний 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд по темпах зростання, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Так, на думку уряду та експертів, з січня 2020 року долар підскочить в Україні приблизно до 27 гривень.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 грудня на 3,94 коп. до 23,2274 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,48 коп. до 22,8803 UAH/USD. А Національний банк знову підвищує офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 грудня, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD.

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