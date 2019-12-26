Курс покупки рубля злетів в обмінниках після вихідного

За 11 місяців черкаський "Азот" справив 1,42 млн тонн азотних мінеральних добрив 11:55

Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25

Сьогодні в Україні туман і мокрі дороги: водіїв попередили про небезпеку 11:23

Василь Хмельницький спростував дані про наявність у нього бізнесу в анексованому Криму 11:11