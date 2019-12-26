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26 декабря 2019, четверг, 10:22 69
Происшествия 2019-12-26T11:00:01+02:00
Українські Новини
В Одесской области в подвале дома произошел взрыв, есть пострадавшие

В Одесской области в подвале дома произошел взрыв, есть пострадавшие

Ольга Фандорина
Взрыв в Одесской области, Взрыв

В частном доме дачного кооператива в селе Светлом Одесской области взорвался газовый баллон. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в четверг, 26 декабря.

Взрыв произошел в подвальном помещении. Спасатели пожар ликвидировали. В результате вспышки пострадали мужчина и женщина, которых бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в лечебное учреждение.

Ранее из-под завалов в Одессе достали последние три тела: всего в пожаре погибло 16 человек.

8 человек продолжают лечение в больницах после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 12 декабря.

Также Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. А Кабинет Министров создал комиссию по расследованию пожара в одесском колледже и поручил ей отчитаться о результатах до 20 декабря.

А в СБУ заявляли, что ГосЧС пытались уничтожить документы о пожарной проверке Одесского колледжа. В ГосЧС провели повторные обыски по делу о пожаре в одесском колледже.

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