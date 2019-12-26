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26 грудня 2019, четвер, 10:22 9
Події 2019-12-26T14:45:03+02:00
Українські Новини
В Одеській області в підвалі будинку стався вибух, є постраждалі

В Одеській області в підвалі будинку стався вибух, є постраждалі

Ольга Фандорина
Вибух в Одеській області

В приватному будинку дачного кооперативу в селі Світле Одеській області вибухнув газовий балон. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області в четвер, 26 грудня.

Вибух стався в підвальному приміщенні. Рятувальники пожежу ліквідували. В результаті спалаху постраждали чоловік та жінка, яких бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено в лікувальний заклад.

Раніше з-під завалів в Одесі дістали останні три тіла: всього у пожежі загинуло 16 осіб.

8 осіб продовжують лікування в лікарнях після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу станом на 12 грудня.

Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі. А Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування пожежі в одеському коледжі і доручив їй відзвітувати про результати до 20 грудня.

А в СБУ заявляли, що Держнс намагалися знищити документи про пожежну перевірці Одеського коледжу. В Держнс провели повторні обшуки по справі про пожежу в одеському коледжі.

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