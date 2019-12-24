Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку

Судья Конституционного суда Николай Мельник подал в отставку. Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник. "Действительно, Мельник подал в отставку", - сказал он. По его словам, во вторник на специальном заседании КС рассмотрел заявление Мельника и принял решение. Как сообщали Українськi Новини, Мельник был назначен судье КС в марте 2014 года Верховной Радой.Ранее Конституционный суд признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР. Хотя Верховная Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта о закреплении в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров НАБУ и ГБР.Также Конституционный суд признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями. Кроме того, законопроект о праве народа на законодательную инициативу признан конституционным. Тем временем Конституционный суд признал конституционным законопроект Зеленского об отмене адвокатской монополии.