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24 декабря 2019, вторник, 17:54 850
Судебная власть 2019-12-24T19:15:02+02:00
Українські Новини
Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку

Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку

Валерия Драгомирова
Конституционный суд, Николай Мельник, Отставка
Конституционный суд Украины Фото: dostup.pravda.com.ua
Конституционный суд Украины Фото: dostup.pravda.com.ua

Судья Конституционного суда Николай Мельник подал в отставку.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Действительно, Мельник подал в отставку", - сказал он.

По его словам, во вторник на специальном заседании КС рассмотрел заявление Мельника и принял решение.

Как сообщали Українськi Новини, Мельник был назначен судье КС в марте 2014 года Верховной Радой.


Ранее Конституционный суд признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР. Хотя Верховная Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта о закреплении в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров НАБУ и ГБР.

Также Конституционный суд признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями. 

Кроме того, законопроект о праве народа на законодательную инициативу признан конституционным. 

Тем временем Конституционный суд признал конституционным законопроект Зеленского об отмене адвокатской монополии.




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