Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку

Судья Конституционного суда Николай Мельник подал в отставку.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Действительно, Мельник подал в отставку", - сказал он.

По его словам, во вторник на специальном заседании КС рассмотрел заявление Мельника и принял решение.

Как сообщали Українськi Новини, Мельник был назначен судье КС в марте 2014 года Верховной Радой.



Ранее Конституционный суд признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР. Хотя Верховная Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта о закреплении в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров НАБУ и ГБР.



Также Конституционный суд признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями.



Кроме того, законопроект о праве народа на законодательную инициативу признан конституционным.

Тем временем Конституционный суд признал конституционным законопроект Зеленского об отмене адвокатской монополии.







