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24 грудня 2019, вівторок, 18:15 13
Судова влада 2019-12-24T18:16:20+02:00
Українські Новини
Суддя Конституційного суду Мельник подав у відставку

Суддя Конституційного суду Мельник подав у відставку

Валерия Драгомирова
Конституційний Суд, Микола Мельник, Відставка
Конституційний суд України Фото: dostup.pravda.com.ua
Конституційний суд України Фото: dostup.pravda.com.ua

Суддя Конституційного суду Микола Мельник подав у відставку.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Справді, Мельник подав у відставку", - сказав він.

За його словами, у вівторок на спеціальному засіданні КС розглянув заяву Мельника і прийняв рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Мельник був призначений суддею КС у березні 2014 року Верховною Радою.


Раніше Конституційний суд визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР. Хоча Верховна Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту про закріплення у Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів НАБУ та ДБР.

Також Конституційний суд визнав конституційним скорочення кількості депутатів Ради з 450 до 300, але з зауваженнями. Крім того, законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнаний конституційним.

Тим часом Конституційний суд визнав конституційним законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії.

 

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