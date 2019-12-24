Суддя Конституційного суду Мельник подав у відставку

Суддя Конституційного суду Микола Мельник подав у відставку.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Справді, Мельник подав у відставку", - сказав він.

За його словами, у вівторок на спеціальному засіданні КС розглянув заяву Мельника і прийняв рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Мельник був призначений суддею КС у березні 2014 року Верховною Радою.



Раніше Конституційний суд визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР. Хоча Верховна Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту про закріплення у Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів НАБУ та ДБР.



Також Конституційний суд визнав конституційним скорочення кількості депутатів Ради з 450 до 300, але з зауваженнями. Крім того, законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнаний конституційним.

Тим часом Конституційний суд визнав конституційним законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії.