КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями

Конституционный Суд признал конституционным законопроект №1017 о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов с замечаниями.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в КС.

"Конституционный Суд принял такое решение, но с предостережениями", - сказал собеседник.

Решение принято 16 декабря.

Обнародовано оно будет во вторник.

Как сообщали Українськi Новини, КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР.

Ранее КС признал конституционным законопроект Зеленского об отмене адвокатской монополии.

Также Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе и чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.

Тем временем законопроект о праве народа на законодательную инициативу признан конституционным.