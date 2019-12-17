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17 декабря 2019, вторник, 15:50 2442
Политика 2019-12-17T15:56:34+02:00
Українські Новини
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями

КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями

Анна Рудык
Конституционный суд, Сокращение, сокращение Рады
Конституционный суд Украины. Фото: dostup.pravda.com.ua
Конституционный суд Украины. Фото: dostup.pravda.com.ua

Конституционный Суд признал конституционным законопроект №1017 о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов с замечаниями.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в КС.

"Конституционный Суд принял такое решение, но с предостережениями", - сказал собеседник.

Решение принято 16 декабря.

Обнародовано оно будет во вторник.

Как сообщали Українськi Новини, КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР.

Ранее КС признал конституционным законопроект Зеленского об отмене адвокатской монополии.

Также Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе и чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.

Тем временем законопроект о праве народа на законодательную инициативу признан конституционным.

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