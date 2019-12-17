КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями

Конституционный Суд признал конституционным законопроект №1017 о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов с замечаниями. Об этом Українським Новинам сообщил источник в КС. "Конституционный Суд принял такое решение, но с предостережениями", - сказал собеседник. Решение принято 16 декабря. Обнародовано оно будет во вторник. Как сообщали Українськi Новини, КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР. Ранее КС признал конституционным законопроект Зеленского об отмене адвокатской монополии. Также Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе и чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда. Тем временем законопроект о праве народа на законодательную инициативу признан конституционным.