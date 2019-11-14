Законопроект о праве народа на законодательную инициативу признан конституционным

Конституционный Суд признал конституционным законопроект о предоставлении народу права законодательной инициативы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

В нем сказано, что суд признал законопроект о внесении изменений в статью 93 Конституции относительно законодательной инициативы народа соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Согласно статье 157, Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Также в соответствии с этой статьей Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст.158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.

Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

В случае положительного заключения КС изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре Верховная Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта о предоставлении народу права законодательной инициативы. Ранее Рада отменила депутатскую неприкосновенность.