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24 декабря 2019, вторник, 15:28 460
Общество 2019-12-24T15:30:01+02:00
Українські Новини
Одесситы собрали 882 тыс. гривен для пострадавших от пожара в колледже

Одесситы собрали 882 тыс. гривен для пострадавших от пожара в колледже

Валерия Драгомирова
Одесса, Одесский колледж, Пожар
Пожар. Одесса. Фото: Думская
Пожар. Одесса. Фото: Думская

Частные лица, представители предприятий и коммерческих структур по состоянию на 24 декабря перечислили 881,8 тыс. гривен в целевой фонд Одесского городского совета для оказания помощи пострадавшим от пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передают Українські Новини.

Информация о благотворителях и полный отчет об использовании средств, поступающих в целевой фонд, регулярно размещается на официальном сайте горсовета.

Горсовет благодарит всех откликнувшихся одесситов.

Сбор средств продолжается.

Как сообщали Українські Новини, шесть человек продолжают лечение в больницах после пожара в одесском колледже. 


Кроме того, возгорание в Одесском колледже произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Ранее Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. 

Тем временем люди не могли эвакуироваться из одесского коллежда из-за закрытого выхода. 

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) уволила начальника областного управления Виктора Федорчака и заместителя начальника управления Михаила Вовка в Одесской области.

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