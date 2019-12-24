Одесситы собрали 882 тыс. гривен для пострадавших от пожара в колледже

Частные лица, представители предприятий и коммерческих структур по состоянию на 24 декабря перечислили 881,8 тыс. гривен в целевой фонд Одесского городского совета для оказания помощи пострадавшим от пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передают Українські Новини.

Информация о благотворителях и полный отчет об использовании средств, поступающих в целевой фонд, регулярно размещается на официальном сайте горсовета.

Горсовет благодарит всех откликнувшихся одесситов.

Сбор средств продолжается.

Как сообщали Українські Новини, шесть человек продолжают лечение в больницах после пожара в одесском колледже.



Кроме того, возгорание в Одесском колледже произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.



Ранее Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже.



Тем временем люди не могли эвакуироваться из одесского коллежда из-за закрытого выхода.



Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) уволила начальника областного управления Виктора Федорчака и заместителя начальника управления Михаила Вовка в Одесской области.