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21 декабря 2019, суббота, 11:28 94
Силовые структуры 2019-12-21T11:28:08+02:00
Українські Новини
Пожар в Одессе: ГосЧС уволила начальника и замначальника управления

Пожар в Одессе: ГосЧС уволила начальника и замначальника управления

Анна Рудык
Пожар в Одессе, пожар в колледже, Пожар, ГосЧС
Пожар в Одессе. Фото: Думская
Пожар в Одессе. Фото: Думская

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) уволила начальника областного управления Виктора Федорчака и заместителя начальника управления Михаила Вовка в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Одесской области, передают Українські Новини.

На должность начальника управления назначен Вадим Шулюк.

В результате пожара в одесском колледже погибли 16 человек.

Как сообщали Українські Новини, возгорание в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Также Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. А Кабинет Министров создал комиссию по расследованию пожара в одесском колледже и поручил ей отчитаться о результатах до 20 декабря.

А в СБУ заявляли, что ГосЧС пытались уничтожить документы о пожарной проверке Одесского колледжа. В ГосЧС провели повторные обыски по делу о пожаре в одесском колледже.

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