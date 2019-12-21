Пожар в Одессе: ГосЧС уволила начальника и замначальника управления

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) уволила начальника областного управления Виктора Федорчака и заместителя начальника управления Михаила Вовка в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Одесской области, передают Українські Новини.

На должность начальника управления назначен Вадим Шулюк.

В результате пожара в одесском колледже погибли 16 человек.

Как сообщали Українські Новини, возгорание в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Также Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. А Кабинет Министров создал комиссию по расследованию пожара в одесском колледже и поручил ей отчитаться о результатах до 20 декабря.

А в СБУ заявляли, что ГосЧС пытались уничтожить документы о пожарной проверке Одесского колледжа. В ГосЧС провели повторные обыски по делу о пожаре в одесском колледже.