Одесити зібрали 882 тис. гривень для постраждалих від пожежі в коледжі

Приватні особи, представники підприємств і комерційних структур станом на 24 грудня перерахували 881,8 тис. гривень до цільового фонду Одеської міської ради для надання допомоги постраждалим від пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба міськради, передають Українські Новини.

Інформація про благодійників і повний звіт про використання коштів, що надходять до цільового фонду, регулярно розміщується на офіційному сайті міськради.

Міськрада дякує всім небайдужим одеситам.

Збір коштів триває.

Як повідомляли Українські Новини, шість чоловік продовжують лікування в лікарнях після пожежі в одеському коледжі.



Крім того, загоряння в Одеському коледжі сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів.



Раніше Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі.



Тим часом люди не могли евакуюватися з одеського коллежда через закритий вихід.



Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС) звільнила начальника обласного управління Віктора Федорчака та заступника начальника управління Михайла Вовка в Одеській області.