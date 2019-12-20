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20 декабря 2019, пятница, 21:17 255
Общество 2019-12-20T21:34:18+02:00
Українські Новини
Шесть человек продолжают лечение в больницах после пожара в одесском колледже

Шесть человек продолжают лечение в больницах после пожара в одесском колледже

Валерия Драгомирова
пострадавшие, Одесса, Одесский колледж, Пожар
Пожар в Одессе. Фото: Думская
Пожар в Одессе. Фото: Думская

6 человек продолжают лечение в больницах после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 20 декабря.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

"В больницах Одессы продолжают получать лечение шестеро пострадавших в результате пожара на улице Троицкой. Департамент здравоохранения горсовета обеспечил контроль качества оказания медицинской помощи пострадавшим. Все пострадавшие обеспечены необходимыми диагностическими процедурами, в том числе рентгенографией, компьютерной томографией, УЗИ, ЭКГ, лабораторными исследованиями", - сообщило ведомство.

В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

Как сообщали Українські Новини, возгорание в Одесском колледже произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. А Кабинет Министров создал комиссию по расследованию пожара в одесском колледже и поручил ей отчитаться о результатах до 20 декабря.

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