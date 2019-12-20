Шесть человек продолжают лечение в больницах после пожара в одесском колледже

6 человек продолжают лечение в больницах после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 20 декабря.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Одесского городского совета.



"В больницах Одессы продолжают получать лечение шестеро пострадавших в результате пожара на улице Троицкой. Департамент здравоохранения горсовета обеспечил контроль качества оказания медицинской помощи пострадавшим. Все пострадавшие обеспечены необходимыми диагностическими процедурами, в том числе рентгенографией, компьютерной томографией, УЗИ, ЭКГ, лабораторными исследованиями", - сообщило ведомство.



В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.



Как сообщали Українські Новини, возгорание в Одесском колледже произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.



Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. А Кабинет Министров создал комиссию по расследованию пожара в одесском колледже и поручил ей отчитаться о результатах до 20 декабря.