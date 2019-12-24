підписатися на розсилку
23 23.35
25.3 25.9
˟
24 грудня 2019, вівторок, 11:51 10
Фінанси 2019-12-24T14:00:02+02:00
Українські Новини
В обмінниках Києва курс купівлі рубля обвалився

В обмінниках Києва курс купівлі рубля обвалився

Ярина Вацяк
обмін валют, Курс валют, Рубль, російський рубль, курс рубля в Києві, курс рубля

В той час, як курс долара і євро до гривні падає, у вівторок, 24 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 20 січня, знизився на 7 копійок до 3,28 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні підвищився на 4 копійки до 3,82 грн за 10 рублів.

Курс рубля на 24 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,28 3,82
Максимальний 3,63 5,00
Мінімальний 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, після значного зміцнення гривні, яка побила світовий рекорд за темпами зростання, досягнувши рівня 2016 року. Фінансисти прогнозують, що курс гривні до долара може значно впасти вже після Нового року, в січні. Так, на думку уряду і економістів, у січні наступного року долар підскочить в Україні приблизно до 27 гривень. Водночас банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року і в 1-му кварталі 2020 року.

Крім того, Кабмін, НБУ, підприємства і банки мають виплатити $17,06 млрд за зовнішніми боргами в 2020.

Більше новин про: обмін валют Курс валют Рубль російський рубль курс рубля в Києві курс рубля

Архів
Новини
Ведмеді в природному парку
За теплої зими в Карпатах не можуть заснути ведмеді 14:52
Україна збільшила імпорт мандаринів на 10% 14:40
Милованов розповів, яку він хоче зарплату 14:20
Більшість українців проти перенесення Різдва 14:17
У Києві помилково замінували метро "Майдан Незалежності": станція вже відкрита для входу 13:44
більше новин
Милованов розповів, яку він хоче зарплату 14:20
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
Диспетчери "Укренерго" примусово знизили генерацію АЕС на 400 МВт в неділю через низьке споживання електроенергії, - Герус 15:14
Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27
Українцям перерахують тарифи на опалення і газ: скільки доведеться платити в січні 06:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok