В обмінниках Києва курс купівлі рубля обвалився

В той час, як курс долара і євро до гривні падає, у вівторок, 24 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 20 січня, знизився на 7 копійок до 3,28 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні підвищився на 4 копійки до 3,82 грн за 10 рублів.

Курс рубля на 24 грудня в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,28 3,82 Максимальний 3,63 5,00 Мінімальний 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, після значного зміцнення гривні, яка побила світовий рекорд за темпами зростання, досягнувши рівня 2016 року. Фінансисти прогнозують, що курс гривні до долара може значно впасти вже після Нового року, в січні. Так, на думку уряду і економістів, у січні наступного року долар підскочить в Україні приблизно до 27 гривень. Водночас банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року і в 1-му кварталі 2020 року.

Крім того, Кабмін, НБУ, підприємства і банки мають виплатити $17,06 млрд за зовнішніми боргами в 2020.