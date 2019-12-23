Доллар обвалился в понедельник: официальный курс валют от НБУ

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 декабря на 3,04 коп. до 23,3519 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 2,87 коп. до 23,0519 UAH\/USD.Об этом сообщает BIN.ua.Средний курс покупки евро понизился на 5,00 коп. до 25,4789 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 4,42 коп. до 25,9503 UAH\/EUR.Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,0519 23,3519 25,4789 25,9503 3,35 3,78 Максимальный 23,1500 23,5500 25,6500 26,3000 3,65 4,00 Минимальный 22,7500 23,2200 25,0000 25,7500 2,30 3,65 Как сообщали Українські Новини, Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. Также, по прогнозам аналитиков, доллара по 30 в ближайший год не будет. Кроме того, аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Тем временем, с начала 2019 года в Украине курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях.