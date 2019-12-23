В понедельник Украину накрыл густой туман, - ГосЧС

О плохих погодных условиях предупреждает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Согласно сообщению ГосЧС, туман ожидается во всех областях, кроме западных.

В частности, во всех областях возможен порывистый ветер до 12 м/сек. Температура воздуха в северных, центральных и южных областях будет колебаться от +8 до +13 градусов. На западе и востоке днем ожидается от +4 до +8.

В южных областях высокая облачность и влажность воздуха, которая постепенно перемещается в центр.

Как сообщали Українські Новини, для части Украины объявили штормовое предупреждение из-за метелей и шквального ветра. Кроме этого синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Тем временем, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре.

Напомним, плохая видимость на дорогах может провоцировать аварии и необходимо соблюдать правила безопасноти во время плохил погодных условий.