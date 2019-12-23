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23 декабря 2019, понедельник, 09:04 11 Карта
Общество 2019-12-23T09:12:02+02:00
Українські Новини
В понедельник Украину накрыл густой туман, - ГосЧС

В понедельник Украину накрыл густой туман, - ГосЧС

Таня Войтюк
Погода, Туман, Прогноз погоды, ГосЧС
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС

Помимо того, что накануне Нового года ожидаются снег и морозы, утром в понедельник, 23 декабря, температура +9, густой туман и видимость на дорогах 200-500 метров. 

О плохих погодных условиях предупреждает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Согласно сообщению ГосЧС, туман ожидается во всех областях, кроме западных. 

В частности, во всех областях возможен порывистый ветер до 12 м/сек. Температура воздуха в северных, центральных и южных областях будет колебаться от +8 до +13 градусов. На западе и востоке днем ожидается от +4 до +8.

В южных областях высокая облачность и влажность воздуха, которая постепенно перемещается в центр.

Как сообщали Українські Новини, для части Украины объявили штормовое предупреждение из-за метелей и шквального ветра. Кроме этого синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. 

Тем временем, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. 

Напомним, плохая видимость на дорогах может провоцировать аварии и необходимо соблюдать правила безопасноти во время плохил погодных условий.

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