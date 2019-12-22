Новорічна музика в стилі джаз: найкращі плейлисти для святкового настрою

Трохи більше тижня залишилося до Нового року, а до католицького Різдва ще менше. Коли передсвяткова метушня у розпалі, потрібно не забувати про те, що Новий рік і Різдво - це, в першу чергу, час для казкової атмосфери і домашнього затишку.

Раніше Українські Новини вже писали, що найкраще для створення новорічного настрою підходить різдвяна музика, головне, щоб вона не набридала і не викликала роздратування через свою нав'язливість. Тому ми зібрали найатмосферніші і найказковіші мелодії.

Новорічні плейлисти музики в стилі джаз допоможуть створити атмосферу затишку, свята і спокою. Увімкніть новорічну музику і насолоджуйтесь кожною миттю зими.

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Раніше Українські Новини зібрали найкращі плейлисти новорічної музики, а також плейлисти спокійної музики для зимового настрою. Крім того, зібрали добірку 8 найкращих святкових фільмів, як українського виробництва, так і зарубіжного, класичних та випущених не так давно.

Тим часом 40% українців поставлять вдома живу новорічну ялинку, 38% - штучну, 11% обмежаться новорічною композицією, а ще 11% не будуть прикрашати будинок ні ялинкою, ні композицією.