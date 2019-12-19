Почти половина украинцев поставят дома живую новогоднюю елку, - опрос

40% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", поставят дома живую новогоднюю елку, 38% - искусственную, 11% ограничатся новогодней композицией, а еще 11% не будут украшать дом ни елкой, ни композицией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.



С 2011 года количество тех, кто выбирает искусственную елку увеличилось на 15%, а тех, кто ставит живую или не украшает дом - сократилось на 5%.



Опрос также свидетельствует о том, что в семьях 76% существует традиция дарить подарки на День Святого Николая. С прошлого года этот показатель вырос на 9%.



При этом в Святого Николая верят больше опрошенных, чем в Деда Мороза: 52% против 31%.



В то же время большинство опрошенных больше всего любят праздник Нового года - 43%, в то время как День Святого Николая - 7%.



40% респондентов отдают предпочтение Рождеству, 3% - Старому новому году, а 3% - ни одному из них.



Опрос проводился 5-8 декабря среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью.



Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.



Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря на Софийской площади в Киеве пройдет церемония зажжения огней главной новогодней елки страны.



Тем временем накануне Дня Святого Николая главная елка Львова засияла яркими огнями.