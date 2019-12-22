Заказывавший проституток в Раде депутат упрекнул Порошенко за подглядывание в раздевалках

Депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко упрекнул бывшего президента Петра Порошенко, которого связывают со спортклубом "5 элемент", за скрытые камеры в раздевалках. Об этом Яременко написал на странице в Facebook.

"И вот ...



Люди, которые подглядывают в раздевалках, обеспокоены моей нравственностью ...", - написал депутат.



Как сообщали Українські Новини, в октябре нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Парламента переписывался на сайте знакомств с девушкой насчет ее условий и цены одного часа времяпровождения с ней.

Позже Яременко заявил о сфабрикованности им переписки с проституткой. А

соцсети высмеяли отмазку Яременко.

Однако он удалил пост, в котором сообщал, что перепиской с проституткой он хотел обмануть журналистов, чтобы показать их непрофессионализм, и извинился.



Кроме того, Яременко угрожал посадить журналистов на 7 лет за публикацию его переписки. А также Яременко обвинил журналистов в том, что они не проверили факты перед публикацией его переписки.