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22 декабря 2019, воскресенье, 12:59 143
Политика 2019-12-22T13:00:43+02:00
Українські Новини
Заказывавший проституток в Раде депутат упрекнул Порошенко за подглядывание в раздевалках

Заказывавший проституток в Раде депутат упрекнул Порошенко за подглядывание в раздевалках

Валерия Драгомирова
Богдан Яременко, Порошенко Петр, 5 элемент, Проститутки
Богдан Яременко. Фото: Facebook/Яременко
Богдан Яременко. Фото: Facebook/Яременко

Депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко упрекнул бывшего президента Петра Порошенко, которого связывают со спортклубом "5 элемент", за скрытые камеры в раздевалках. Об этом Яременко написал на странице в Facebook.

"И вот ...


Люди, которые подглядывают в раздевалках, обеспокоены моей нравственностью ...", - написал депутат.


Как сообщали Українські Новини, в октябре нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Парламента переписывался на сайте знакомств с девушкой насчет ее условий и цены одного часа времяпровождения с ней. 

Позже Яременко заявил о сфабрикованности им переписки с проституткой. А
соцсети высмеяли отмазку Яременко

Однако он удалил пост, в котором сообщал, что перепиской с проституткой он хотел обмануть журналистов, чтобы показать их непрофессионализм, и извинился.

Кроме того, Яременко угрожал посадить журналистов на 7 лет за публикацию его переписки. А также Яременко обвинил журналистов в том, что они не проверили факты перед публикацией его переписки. 

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