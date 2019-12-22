В 2019 году украинцы женились в 6 раз больше, чем разводились, - Минюст

В Украине в 2019 году было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов. Об этом передает Министерство юстиции на своей странице в Facebook, передают Українські Новини. "В 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала года зарегистрировано более 227 000 браков. В то же время, по данным Минюста, расстались более 37 000 супружеских пар.Как сообщали Українські Новини, 30 декабря можно гадать на суженого. Ранее в зеркальную дату (19.09.2019) в Киеве поженились 227 пар.Кроме того, Украинская православная церковь развенчала миф о том, что нельзя играть свадьбу в високосный год.Также в Украине теперь можно будет повторно расписаться в ЗАГСЕ, чтобы "освежить чувства". Тем временем в декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год. Каким знакам восточного гороскопа повезет в Новом 2020 году. Под покровительством Белой Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить к лучшему свою жизнь.