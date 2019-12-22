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22 декабря 2019, воскресенье, 08:48 66
Общество 2019-12-22T08:49:59+02:00
Українські Новини
В 2019 году украинцы женились в 6 раз больше, чем разводились, - Минюст

В 2019 году украинцы женились в 6 раз больше, чем разводились, - Минюст

Валерия Драгомирова
Минюст, Брак, Развод, Статистика
Жених и невеста. Фото: pixabay
Жених и невеста. Фото: pixabay

В Украине в 2019 году было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов.

Об этом передает Министерство юстиции на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"В 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года зарегистрировано более 227 000 браков.

В то же время, по данным Минюста, расстались более 37 000 супружеских пар.


Как сообщали Українські Новини, 30 декабря можно гадать на суженого

Ранее в зеркальную дату (19.09.2019) в Киеве поженились 227 пар.

Кроме того, Украинская православная церковь развенчала миф о том, что нельзя играть свадьбу в високосный год.

Также в Украине теперь можно будет повторно расписаться в ЗАГСЕ, чтобы "освежить чувства". 

Тем временем в декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год. 

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