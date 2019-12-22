В 2019 году украинцы женились в 6 раз больше, чем разводились, - Минюст

В Украине в 2019 году было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов.

Об этом передает Министерство юстиции на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"В 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года зарегистрировано более 227 000 браков.

В то же время, по данным Минюста, расстались более 37 000 супружеских пар.



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