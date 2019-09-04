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04 сентября 2019, среда, 13:29 15
Lifestyle 2019-09-04T14:00:02+03:00
Українські Новини
Правда или миф: можно ли играть свадьбу в високосный год?

Правда или миф: можно ли играть свадьбу в високосный год?

Свадебный торт. Фото: pixabay
Свадебный торт. Фото: pixabay

В народе существует очень много суеверий касательно високосного года, и не все из них стоит воспринимать всерьез. Одно из них гласит о том, что свадьба, сыгранная в этот год заведомо обречена на провал. Поскольку следующий 2020 год как раз високосный, на своей официальной Фейсбук-странице Украинская православная церковь решила развенчать этот миф и успокоить взволнованых влюблённых.

Они заверяют, что это всего лишь одно из народных поверий. Ни научными, ни эзотерическими аргументами эта теория не подкреплена, и не имеет никакого отношения к церковным канонам. “Лишний” календарный день ни на что не влияет.

"Никаких запретов на венчание в 2020-м Церковью не налагается, и венчание совершатся в обычном порядке, за исключением периода постов и дней, когда венчание не совершаются. Семейное счастье не зависит от нумерации года, названия месяца или даты заключения брака. Оно зависит от любви, веры, уважения и терпения супруги", - заверяют в ПЦУ.

Так что не обязательно менять планы и откладывать союз до лучших времен только лишь из-за одного дополнительного дня в году.

Как сообщают Українські новини, в 2019 году было зарегестрировано в пять раз больше браков, чем разводов.

В Украине стало возможным повторно регистрировать браки, чтобы "освежить" чувства и отпраздновать юбилей. 

Больше новостей о: Свадьба високосный год ПЦУ Регистрация брака

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