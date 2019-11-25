В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год

К концу осени остались считанные дни – менее чем через неделю наступит календарная зима, а вместе с ней и активная подготовка к Новому году и рождественским праздникам. Декабрь помимо предпраздничной суеты подарит украинцам дополнительные выходные, которые, к слову, уже определены и на 2020 год. Это предусмотрено 73 статьей Кодекса законов о труде, а также распоряжением Кабмина "О переносе рабочих дней в 2019 году", сообщают Українські Новини.

Таким образом, в декабре 2019 среда, 25-е, будет выходным днем, поскольку на эту дату приходится католическое Рождество, которое с ... празднуется на государственном уровне.

Кроме того, нерабочими днями будут 30 декабря понедельник и 31 декабря вторник. В связи с празднованием Нового года-2020, символом которого будет Белый Крыса, чтобы рационально использовать рабочие дни, Кабмин внес коррективы в график работы государственных учреждений – отработка за понедельник 30 декабря перенесена на субботу 21 декабря, а за вторник 31 декабря – на субботу 28 декабря.

"Такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней, заблаговременному планированию работниками своего отдыха и досуга, не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течение года, а также не повлечет изменений по фонду заработной платы, объемов производства, поступлений бюджетных средств", - говорится в распоряжении Кабмина.

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