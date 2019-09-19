Сегодня особенный день - в зеркальную дату в Киеве поженились 227 пар

Одной из важных примет для всех влюбленных, желающих пожениться, являются так называемые, "зеркальные даты".\r\nСегодня, 19.09.2019, - день, когда с 9 утра дворец бракосочетаний в Киеве наполнен очередью из желающих скрепить узы своего брака. Об этом сообщает ТСН.\r\nИз-за столь ассиметричной даты в столичных ЗАГСах произошел настоящий ажиотаж. Отмечается, что для того, чтобы пожениться именно 19.09.2019 года, влюбенне пары столицы писали заявления за год.\r\nСвои действия жители мотивируют тем, что считают эту дату магической и счастливой для них.\r\nСообщается, что в Киеве зарегистрировались 227 пар, это меньше, чем было в такую дату в 2018 году.\r\n \r\n"После обеда заключенные браки тоже считаются долговременными - можно успеть подать заявку сейчас и жениться после обеда", - заявил начальник столичного управления юстиции Станислав Куценко.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее документ-сервис административных услуг "Готово!" установил стоимость регистрации бракосочетания за сутки в Киеве в рамках пилотного проекта Министерства юстиции "Брак за сутки" в 5,9 - 8,8 тыс. гривен.\r\nКроме того, в этом году, в День Святого Валентина влюбленные могли пожениться в Киевской области даже ночью.