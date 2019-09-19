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19 сентября 2019, четверг, 20:56 112
Жизнь 2019-09-19T21:24:46+03:00
Українські Новини
Сегодня особенный день - в зеркальную дату в Киеве поженились 227 пар

Сегодня особенный день - в зеркальную дату в Киеве поженились 227 пар

19.09.2019 - Счастливая дата для бракосочетания. Фото:etcetera.media
19.09.2019 - Счастливая дата для бракосочетания. Фото:etcetera.media

Одной из важных примет для всех влюбленных, желающих пожениться, являются так называемые, "зеркальные даты".

Сегодня, 19.09.2019, - день, когда с 9 утра дворец бракосочетаний в Киеве наполнен очередью из желающих скрепить узы своего брака. Об этом сообщает ТСН.

Из-за столь ассиметричной даты в столичных ЗАГСах произошел настоящий ажиотаж. Отмечается, что для того, чтобы пожениться именно 19.09.2019 года, влюбенне пары столицы писали заявления за год.

Свои действия жители мотивируют тем, что считают эту дату магической и счастливой для них.

Сообщается, что в Киеве зарегистрировались 227 пар, это меньше, чем было в такую дату в 2018 году.

 

"После обеда заключенные браки тоже считаются долговременными - можно успеть подать заявку сейчас и жениться после обеда", - заявил начальник столичного управления юстиции Станислав Куценко.

Как сообщали Українські Новини, ранее документ-сервис административных услуг "Готово!" установил стоимость регистрации бракосочетания за сутки в Киеве в рамках пилотного проекта Министерства юстиции "Брак за сутки" в 5,9 - 8,8 тыс. гривен.

Кроме того, в этом году, в День Святого Валентина влюбленные могли пожениться в Киевской области даже ночью. 

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