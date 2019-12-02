Гадания в декабре: когда узнавать имя суженого

Многие дни в декабре подходят для всевозможных гаданий на будущее или на суженого. Гадать можно 7, 11, 12, 13, 17 и 30 декабря. Об этом сообщает "AstroGuid".

Гадания на праздник святой Екатерины (7 декабря)



Вечером на святую Екатерину девицы собрались для гаданий и ритуалов. Они варили вместе кашу из пшена. Затем в отдельную миску насыпали ложку каши, после чего поочередно выходили во двор – позвать жениха на ужин. Макогоном (деревянной закругленной внизу палкой, используемой для перетирания мака в макитре, а также растирания масла, творога и пр.) они били по воротам, приговаривая: "Суженый мой, иди кашу есть".

Данный обряд был направлен на привлечение жениха. На такой каше можно было также гадать. Для этого необходимо миску с кашей вынести на улицу и проговорить: "Иди к нам, доля, ужинать". Если первым проходит парень – жених будет пригожим и молодым, если это будет мужчина средних лет – замуж выйдете за вдовца либо разведенного, если старик, то жених будет богат, а если мальчик, то свадьба еще нескоро.

Гадание 11 декабря

Увидеть сойку в этот день – хороший знак, а птица, кричащая у крыльца или подлетевшая к окну – знак счастья.

В этот день также ходили к колодцу слушать воду: если посчастливится услышать плеск, разбогатеете.

Вечернее гадание на имя избранника требовало иголки с белой или светлой ниткой, продетой в нее, длиной 22 см. На бумаге по окружности пишутся имена молодых людей, интересующих гадающую девушку. В центре окружности острием вниз устанавливается иголка. Удерживая нитку за кончик, иголку следует аккуратно приподнимать вверх. Имя, в сторону которого она качнется, и будет именем суженого.

Гадание на 12 декабря

На Парамона гадают на серебряной либо золотой цепочке. Сядьте на пол, сняв цепочку с шеи. Потрите ее между ладонями, не застегивая, чтобы цепочка стала теплой. Потом на миг сожмите ее в правой руке, после чего бросьте легонько на пол. Теперь следует расшифровать фигуру, образованную цепочкой. Если получился круг, вам предстоит отыскать выход из сложной ситуации. Ровная полоса свидетельствует о неожиданной удаче. Треугольник символизирует счастье в любви. Бантик свидетельствует о скорой свадьбе, а сердечко говорит о влюбленности, о новых отношениях. Змея символизирует предательство. Цепочка, завязавшаяся в узел, предупреждает о финансовых сложностях. Цепочку после гадания обязательно следует промыть проточной водой (холодной).



Гадание на праздник Андрея Первозванного (13 декабря)

Традиционно гадают на Андрея Первозванного. Незамужние девушки могут приманить жениха, бросая в полночь на Андрея Первозванного монетки через окно. Считается, что ритуал этот сработает только тогда, когда о нем неизвестно будет родственникам гадающей. Еще 13 декабря в воду, как накануне Екатерины, ставили ветку фруктового дерева, однако не вишни уже, а яблони, наблюдая, что с ней произойдет к Рождеству (трактование аналогичное гаданию на 6 декабря).



Желающие во сне увидеть суженого должны были поститься весь день, а вечером в горшочек с землей посеять лен, по девять раз прочитать "Отче наш" сначала стоя на коленях, а затем сидя, после чего произнести: "Святой Андрей, я лен тебе сею, дай знать мне, с кем свадьбу играть буду". (По другой версии данного гадания с такими же словами лен сеют в землю, обходя в полночь дом по часовой стрелке).



Произведя обряд, необходимо лечь сразу спать, поскольку считается, что раз до утра ни с кем нельзя. Во сне должен явиться будущий ваш муж. Подобным образом гадают и на святки. Если тот же мужчина приснится и в ночь на Святки, это подтвердит верность гадания.

Гадания на Варварин день (17 декабря)

В этот день гадали поздно вечером.

Лист бумаги делили пополам. Далее задавали мысленно какой-либо вопрос. Зачерпнув полную горсть крупы, высыпали ее на подготовленную бумагу, перегнутую пополам и затем расправленную. Попасть при этом старались на среднюю полосу. Если основная часть крупы оказывалась на правой стороне, это означало ответ "да", а если на левой, то "нет". Когда крупы слева и справа было примерно одинаково, это означало, что ответа на вопрос не последовало. Причем задавать повторно его можно было лишь через год, также на Варварин день.

Вместе собирались не меньше трех девушек (если больше, то также нечетное число), каждая из которых приносила с собою деревянную ложку (не залакированную и не расписанную красками). Перед гаданием ложки следует пометить – можно нацарапать острым предметом (к примеру, ножиком) первую букву имени девушки, принесшей данную ложку. Потом в большую емкость налить воду (лучше всего – в ведро). Ложки бросить в воду, перемешать их руками. Чья ложка от края отойдет первой, та первой выйдет замуж.

Для следующего гадания нужно по горсти муки, гречневой крупы и пшена. На ночь кладут белую бумагу в углу около входной двери. В один ряд на нее высыпают три горсти подготовленных магических ингредиентов. Встав рано утром и увидев, что все осталось неизменным, знайте – ваше материальное положение также не изменится в наступающем году. Если будет рассыпано пшено – уменьшатся доходы, если гречка – доходы будут средними, если мука – ждите прибыли.



Гадание 30 декабря

Ночью на пророка Даниила, а также трех отроков – Азария, Мисаила и Анания для гадания используют три сухих лавровых листа. Напишите на одном "Азарий", на другом – "Ананий" и на третьем – "Мисаил". "Лаврушку" уберите под подушку, тогда во сне вам привидится суженый. Второй вариант – в тарелку налейте воду, положите на края ее несколько соломинок или прутиков, которые символизируют мост. Тарелку на ночь уберите под кровать. Суженый явится во сне, чтобы перевести вас через мост.



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